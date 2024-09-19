В этом году новая операционная система Google выйдет позже, чем обычно.

Издание Android Headlines поделилось датой начала развертывания Android 15. Изначально предполагалось, что Google выпустит новую ОС в сентябре, однако компания задержала релиз из-за критических багов. Теперь пользователям придется набраться терпения и подождать до 15 октября.

В этот день Android 15 станет доступен пользователям всех смартфонов Google, начиная с Pixel 6. Устройства других брендов обновятся позже, сроки зависят от конкретного производителя.

При этом для Pixel 6 и 6 Pro версия Android 15 станет последней – обновление 2025 года для них уже доступно не будет. А вот апдейты безопасности для них продолжат выходить вплоть до 2026 года.

Журналисты собрали список из более 350 девайсов, которые будут совместимы с Android 15. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство основное обновление, или, возможно, пора задуматься об апгрейде.

Стоит ли обновляться до Android 15

Android 15 обещает стать интересным обновлением: система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы и сама сообщит, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр. А еще все Андроид-устройства должны дольше работать от аккумулятора.

Также ожидается, что те, кто обновится до Android 15, сможет пользоваться спутниковой связью, но очевидно, что ее распространение затянется. Пока что эта функция доступна в последних iPhone и парочке китайских флагманов.

Если ваш смартфон не будет поддерживать Android 15, журналисты называли лучшие недорогие смартфоны в 2024 году. Они предлагают покупателям широкий функционал и отличную производительность без каких-либо серьезных компромиссов.

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