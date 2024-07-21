Эта функция уже доступна в последних iPhone и парочке китайских флагманов.

Спутниковая связь уже реализована в моделях iPhone 14/15 и парочке китайских флагманов, а скоро состоится ее глобальный релиз – как только выйдет Android 15. Согласно последним данным, первыми ее получат смартфоны Google Pixel 9, которые представят в августе.

Специалисты ресурса Android Authority обнаружили в коде Android 15 beta 4 подробности о Pixel Satellite SOS. Так будет называться функция экстренной спутниковой связи, которая позволит устройству связываться со спутниками в тех местах, где недоступна мобильная сеть.

Судя по всему, спутниковая связь будет ограничена текстовыми сообщениями, отправленными через Google Messages. Кроме того, подобно первоначальному предложению Apple, ее собираются предоставлять бесплатно, но только в течение первых двух лет.

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Помимо устройств Google, Samsung также готовится вскоре представить поддержку спутниковую связь для своих телефонов Galaxy. Это свидетельствует о том, что спутниковая связь вскоре станет распространенной опцией в устройствах на базе Android, но только тех, которые обновятся до 15-й версии.

Отмечается, что пока функционал спутникового соединения ограничен для связи с экстренными службами в местах без сотового покрытия. Со временем она также должна предоставит доступ к SMS, MMS и некоторым мессенджерам, а позже – к полноценному интернету.

Ранее в сети появился список из более 350 смартфонов, которые будут совместимы с Android 15. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство основное обновление, или, возможно, пора задуматься об апгрейде.

Если вы подумываете об апгрейде, авторитетные эксперты называли 4 лучших бюджетных смартфонов для покупки в 2024. Эти недорогие устройства имеют заметные компромиссы, но предлагают все необходимые функции, включая обновление до Android 15.

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