Он позволит искать утерянные вещи и отслеживать их местоположение, а также работать в режиме датчика температуры и влажности.

Компания OPPO представила Zero-Power Tag – аналог яблочного AirTag. Он позволит искать утерянные вещи и отслеживать их местоположение, а также работать в режиме датчика температуры и влажности.

"Фишка" гаджета в том, что для работы ему не требуется батарея – благодаря технологии нулевого энергопотребления маячка способна извлекать энергию буквально из воздуха.

Источниками питания для Zero-Power Tag служат радиосигналы от вышек сотовой связи, Bluetooth, Wi-Fi и смартфонов. Они также применяются для мониторинга местоположения. Это решение поможет сократить затраты на производство и увеличить долговечность устройства.

Собранные при помощи маячка данные будут доступны для просмотра в приложении на смартфоне. Однако, поиск предметов и мониторинг условий окружающей среды – это не единственное применение этой технологии. В Oppo подчеркивают, что с такими датчиками можно будет отслеживать перемещение птиц, которые находятся на грани вымирания.

Сейчас Oppo Zero-Power Tag выполнен в виде карточки, однако в будущем обещают версию в формате стикера, который можно приклеивать на вещи. Дату коммерческого запуска и цену гаджета компания не сообщает.

Ранее Huawei выпустила свой аналог AirTag. Как внешне, так и по набору функций – это аналог яблочного гаджета, но просят за него втрое дешевле.

К слову, OPPO недавно показывала своего "робопса" – он умеет следить за ребенком и звонить по видеосвязи.

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