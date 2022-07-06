В продаже новинка появится уже 30 июля.

Компания Huawei показала в Китае свой новый гаджет Huawei Tag. Как внешне, так и по набору функций – это аналог метки Apple AirTag, но просят за нее втрое дешевле.

Корпус устройства защищен от пыли и влаги по стандарту IP67. Внутри батарейка CR2032, которой хватит до года автономной работы, передает портал GizChina.

Работает смарт-трекер по принципу AirTag: цепляете его к ключам, рюкзаку, кошельку или другому ценному предмету, чтобы отслеживать их местонахождение. Управление метками происходит через специальное приложение.

В Китае Huawei Tag оценили в 99 юаней (≈440 грн). Комплект из четырех штук обойдется в 299 юаней (≈1300 грн). У нас за комплект Apple AirTag просят в районе 4 тысяч гривен. В продаже новинка появится уже 30 июля.

Ранее УНИАН сообщал, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Основная причина – нехватка продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны.

А меж тем китайские производитель готовит к выпуску необычный ноутбук без дисплея и клавиатуры. Само устройство представляет собой своего рода "ядро" для подключаемых аксессуаров.

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