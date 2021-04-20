С 30 апреля AirTags можно будет приобрести в специализированных магазинах.

Apple представила маленькие круглые метки AirTags, которые подсоединяются к приложению Apple Find My и помогают искать утерянные вещи.

Об этом шла речь на презентации гаджетов компании 20 апреля.

Читайте такжеApple сегодня проведет презентацию своих новых продуктов (онлайн-трансляция)

Расширение Find My рассчитано на iPhone и iPad, а также велосипеды VanMoof и беспроводные наушники Belkin.

Устройство сделано из нержавеющей стали, водонепроницаемого материала; он оснащен встроенным динамиком. AirTags помогают искать ключи, кошельки, ноутбуки и даже автомобили.

С 30 апреля AirTags можно будет приобрести в специализированных магазинах.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская