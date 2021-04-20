Apple представила маленькие круглые метки AirTags, которые подсоединяются к приложению Apple Find My и помогают искать утерянные вещи.
Об этом шла речь на презентации гаджетов компании 20 апреля.
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Расширение Find My рассчитано на iPhone и iPad, а также велосипеды VanMoof и беспроводные наушники Belkin.
Устройство сделано из нержавеющей стали, водонепроницаемого материала; он оснащен встроенным динамиком. AirTags помогают искать ключи, кошельки, ноутбуки и даже автомобили.
С 30 апреля AirTags можно будет приобрести в специализированных магазинах.
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