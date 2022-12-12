Полноценная презентация устройства состоится уже в эту среду, 14 декабря.

Свой робот-компаньйон теперь есть и у Oppo. Устройство называется QRIC – Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller (четвероногий робот с интеллектуальным контроллером).

Официальной презентации пока не было, но компания опубликовала занятный видео-тизер, демонстрирующий мальчика, который вместе с QRIC играет и строит игрушечную космическую ракету. Ролик демонстрирует некоторые возможности робота, выступающего электронным домашним любимцем.

В частности, робопес способен:

делать сальто,

переносить предметы,

распознавать людей с помощью датчиков, размещенных в передней части корпуса,

следить за ребенком, когда родителей нет дома. Если что-то случится, сам позвонит по видеосвязи.

Больше подробностей обещают рассказать в эту среду, 14 декабря, в рамках двухдневного мероприятия OPPO Inno Day, на котором также представят складные смартфоны Find N2 и Find N2 Flip.

Напомним, что в прошлом году своего робопса выпустила и Xiaomi, но ограниченным тиражом в количестве 1000 экземпляров. За него просили 9999 юаней (около 50 000 грн по курсу на момент анонса).

Аналог Xiaomi способен двигаться со скоростью 3.2 метра в секунду и переносить три килограмма груза, а ее "мозгом" стал вычислительный модуль NVIDIA Jetson Xavier NX мощностью 21 терафлопс.

Как УНИАН уже писал, китайский производитель Oppo на грядущей презентации должен представить свои новые складные смартфоны Find N2 и Find N2 Flip.

Find N2 получит основной экран на 7,1 дюйма и внешний дисплей на 5,54-дюйма. Оба экрана предложат разрешение Full HD+ и поддержку частоты обновления 120 Гц.

Что касается раскладушки N2 Flip, то это будет конкурент Galaxy Flip 4. Смартфон получит основной 6,8-дюймовый и внешний 3,26-дюймовый OLED дисплеи, тыльную камеру с конфигурацией 50+8 Мп и батарею на 4300 мАч.

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