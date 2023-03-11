Администрация президента США работает над дальнейшим ужесточением ограничений на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что правительство США проинформировало американские компании о своих намерениях и отметило, что планирует объявить о новых ограничениях уже в следующем месяце.
Правила могут удвоить количество оборудования, экспорт которого потребует специальных лицензий, что создаст новые препятствия для производителей оборудования, таких как Applied Materials.
Сейчас администрация Байдена планирует координировать действия с правительствами Нидерландов и Японии, двух других ключевых стран для производства микросхем. По словам источника, знакомого с планами властей, США не планируют смягчать свои планы, если другие страны введут более слабые правила.
Около 17 видов оборудования, необходимого для производства полупроводников, в настоящее время требуют лицензирования, особенно если их пытаются купить китайские клиенты. По словам источников, это количество должно удвоиться, учитывая ограничения, введенные Японией и Нидерландами.
В США есть три основных производителя микросхемного оборудования: Applied Materials, KLA и Lam Research. Вместе с японской Tokyo Electron и нидерландской ASML Holding они доминируют в отрасли. Без доступа к их лучшим продуктам невозможно построить линии, способные производить самые современные чипы.
Ограничения дорого обошлись индустрии. Американские компании были вынуждены предупредить инвесторов, что потеря доступа к китайскому рынку обойдется им в миллиарды долларов дохода.
Индустрия полупроводников США и Китая
Как сообщал УНИАН, осенью 2022 года администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию. Ограничения касаются высокопроизводительных моделей чипов, известных как графические процессоры, которые продаются компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices.
В октябре США объявили об экспортных ограничениях, которые помешали многим китайским компаниям получить доступ к производственному оборудованию. А в середине декабря появился список из 36 компаний, передача американских технологий которым требует лицензии от Вашингтона.
В ответ китайские производители чипов начали искать способы обойти ограничения. В частности, они начали намеренно замедлять процессоры, чтобы обойти санкции США.
В январе стало известно, что Китай ищет стратегию, позволяющую преодолеть последствия действий США, загнавших китайскую полупроводниковую промышленность в тупик. Пекин полагался на западные технологии в производстве наиболее передовых полупроводников и оборудования для производства микросхем.