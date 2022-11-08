Ввод Штатами новых экспортных ограничений против технологического сектора Китая вынудил разработчиков изменить подход к созданию чипов.

Издание Financial Times на днях опубликовало интересный материал, в котором говорится о намеренном ухудшении своих процессоров китайскими айти-гигантами из-за недавно введенных санкций США против технологического сектора Китая.

Речь идет о разработках Alibaba и Biren Technology, которые должны был стать базой для новых графических процессоров, создаваемых в Китае. Однако создают их на мощностях тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), а значит, они подпадают под американские ограничения.

Сообщается, что чипы в ускорителях вычислений Biren BR100 должны были обеспечивать скорость в 640 гигабайт в секунду, но американские ограничения ограничивают вычислительную мощность любого полупроводника до 600 ГБ/с, что подрывает эту логистическую цепь. В связи с этим, судя по официальному сайту чипа, его работу пришлось ограничить скоростью в 576 ГБ/с.

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Новые торговые ограничения Вашингтона распространяются на производителей микросхем из третьих стран, которые полагаются на американские технологии или оборудование в процессе производства полупроводников, включая почти всех передовых производителей микросхем, в том числе TSMC.

Это означает, что ограничения могут привести к фактическому эмбарго на все высокопроизводительные процессоры, поставляемые в Китай. Считается, что новые запреты потенциально могут применяться к компаниям, пытающимся бросить вызов доминированию Nvidia и AMD.

США против Китая: война за технологии

Штаты активно пытаются ограничить доступ к высококачественным полупроводниковым технологиям и увеличить свои производственные мощности в рамках стратегической конкуренции с Китаем.

1 сентября стало известно, что администрация президента США ввела новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию. Это стало очередной попыткой США использовать полупроводники в качестве инструмента, сдерживающего достижения конкурентов в таких областях, как высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.

Ограничения являются "частью холодной войны между двумя странами за первенство в передовых технологиях", пишут СМИ.

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