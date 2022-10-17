Первоначальный план подразумевал начало их использования при выпуске айфонов для китайского рынка уже в этом году, а позже – переход на глобальный рынок.

Американский технологический гигант Apple был вынужден отказаться от идеи использования китайской памяти YMTC в своих устройствах после того, как Вашингтон ввел более строгий экспортный контроль в отношении китайских технологических компаний.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное издание Nikkei.

Как поясняет источник, ранее в этом году Apple завершила сертификацию 128-слойной флэш-памяти 3D NAND производства YMTC – на сегодня это самая продвинутая китайская память. Вдобавок китайский поставщик предлагал купертиновцам на 20% более низкую цену по сравнению с именитыми конкурентами по типу Samsung и Micron.

Видео дня

Первоначальный план подразумевал начало их использования при выпуске айфонов для китайского рынка уже в этом году, а позже – переход на глобальный рынок. Но планы изменились после того, как в начале октября США внесли YMTC и 30 других китайских компаний в список "неблагонадежных контрагентов".

YMTC также расследуется Министерством торговли США на предмет того, нарушала ли она экспортный контроль Вашингтона, продавая микросхемы китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co Ltd, внесенной в черный список.

США против Китая: война за технологии

Правительство США активно пытается ограничить доступ к высококачественным полупроводниковым технологиям и увеличить свои производственные мощности в рамках стратегической конкуренции с Китаем.

1 сентября стало известно, что администрация президента США ввела новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию. Это стало очередной попыткой США использовать полупроводники в качестве инструмента, сдерживающего достижения конкурентов в таких областях, как высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.

Как пишет NYT, "ограничения являются частью холодной войны между Китаем и США за первенство в передовых технологиях".

Вас также могут заинтересовать новости: