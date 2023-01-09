Китай намерен развивать свою собственную индустрию чипов.

Пекин ищет стратегию, позволяющую преодолеть последствия действий США, загнавших китайскую полупроводниковую промышленность в тупик.

Как пишет Bloomberg, китайская индустрия чипов всегда отставала от американской. Потому Пекин полагался на западные технологии в производстве самых передовых полупроводников и оборудования для производства микросхем.

США в течение всего прошлого года искали способы отрезать Китай от таких технологий. Цель – замедлить развитие Китая в области чипов, технологий искусственного интеллекта и военных технологий.

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В частности, в октябре США объявили об экспортных ограничениях, которые помешали многим китайским компаниям получить доступ к производственному оборудованию. В середине декабря появился список из 36 компаний, передача американских технологий которым требует лицензии от Вашингтона. В него попала, в частности, компания-поставщик чипов флэш-памяти Yangtze Memory Technologies Co., которая вела переговоры о поставках Apple Inc.

На фоне этого в Китае возросло давление на правительство Си Цзиньпина по поводу наращивания мощностей страны по производству микросхем. Эксперты прогнозируют, что Китай сделает ставку на собственные технологии в течение следующих лет.

"Они очень обеспокоены эмбарго на чипы. Их долгосрочный ответ заключается в том, что они будут развивать свою собственную индустрию чипов", – говорит Барри Нотон, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Сейчас Китай развивает технологию RISC-V, которая заменит потребность в микросхемах, разработанных британской компанией Arm Ltd (используются в большинстве смартфонов и других устройств). Также Китай вложил деньги чиповые технологии третьего поколения, основанные на использовании новых материалов как карбид кремния и нитрид галлия. Западные страны пока не доминируют в этом направлении.

Однако Китай уже много лет пытается построить передовую полупроводниковую промышленность, и на этом пути у него возникают серьезные проблемы, в их числе – коррупционные скандалы. Ранее были открыты уголовные производства о коррупции в отношении бюрократов и влиятельных руководителей компаний, связанных с полупроводникам. Среди них – техногигант Tsinghua Unigroup.

США и Китай - война за технологии

США пытаются увеличить свои производственные мощности в рамках стратегической конкуренции с Китаем и ограничить доступ конкурента к высококачественным полупроводниковым технологиям.

В рамках этих усилий администрация президента США ввела новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию.

В ответ китайские производители начали искать способы обхода ограничений. В частности китайские чипмейкеры начали намеренно замедлять свои процессоры, чтобы обойти санкции США.

Война за технологии сказывается и на американских производителях техники. К примеру, после того, как Вашингтон ввел более строгий экспортный контроль в отношении китайских технологических компаний, Apple была вынуждена отказаться от идеи использования китайской памяти YMTC в своих устройствах.

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