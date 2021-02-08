Про историю с акциями GameStop снимут еще один фильм / иллюстрация / REUTERS
Телеканал HBO снимет собственный фильм об истории противостояния пользователей Reddit с Уолл-стрит за акции американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop.
Читайте такжеСтудент из США заработал деньги на акциях GameStop и потратил их на благотворительность
Как сообщает издание Deadline, производством ленты займется продюсер Джейсон Блум, а также журналист и соавтор сериала "Миллиарды" Эндрю Росс Соркин.
Ранее о своем намерении снять фильм о борьбе пользователей Reddit с Уолл-стрит сообщили кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer и стриминговый сервис Netflix.
С чего все началось
- GameStop, как розничная сеть по продаже консолей, компьютерных игр и аксессуаров, долгое время испытывала трудности в связи с увеличением цифровых продаж и сокращением физических. А пандемия не лучшим образом повлияла на бизнес. Акции компании постоянно падали.
- Крупный хедж-фонд Melvin Capital зарабатывал тем, что играл на шорт-ставках сети GameStop – продавал отложенные акции по одной цене, ждал пока они подешевеют и выкупал обратно, получая прибыль в виде разницы. То есть чем большое падали акции, тем больше зарабатывал хедж-фонд.
- В сообществе трейдеров-любителей WallStreetBets на форуме Reddit заметили, что "парни с Уолл-стрит" наживаются на падении акций GameStop, и решили спасти компанию. Они начали сами скупать акции.
- Если в ноябре 2020-го стоимость одной акции GameStop составляла $17, то к концу января этого года они стоили по $430 за штуку. Они стали самыми продаваемыми на фондовом рынке США, обогнав Apple и Tesla. А тем временем хедж-фонд Melvin Capital вынужден был выкупать акции по такой большой цене, в результате чего понес миллиардные убытки.