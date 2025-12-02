На данный момент компания уже снесла все ролики, но интернет помнит всё.

Бывший аниматор Rockstar неожиданно выложил на Vimeo своё портфолио. Там был обычный двухминутный ролик с фрагментами из GTA 5, Red Dead Redemption 2 и экспериментальными мультяшными сценками. Но все смотрят только на первые 20 секунд, ведь именно там есть ранние наброски анимаций из GTA 6.

Сначала идёт короткая сцена с мужским персонажем, который берёт и возвращает велосипед из стойки аренды. Фанаты давно заметили в трейлерах похожие велопарковки и предполагаемую компанию Lombike.

Следующие две анимации показывают персонажа, похожего на Люсию. В первой она спрыгивает с кузова грузовика, во второй перелезает с крыши на кузов, а затем на землю.

Всё это рабочие наброски, далёкие от уровня полировки, который Rockstar показывает в трейлерах. Судя по стилю и качеству, материалы вообще могут быть из раннего этапа разработки, возможно, даже старше утёкших билдов 2022 года.

После публикации ролик быстро разлетелся по Reddit, но оригинал, где говорилось, что эти анимации сделаны для GTA 6, быстро удалили вместе с описанием.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, до ПК проект доберётся позже.

Ранее мы рассказывали, что расследователи выяснили подробности недавних увольнений разработчиков Rockstar. К примеру, незадолго до увольнений компания запретила сотрудникам общаться на любые темы, кроме работы.

