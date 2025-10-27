Если информация подтвердится, то впервые в истории Apple выровняет объем оперативной памяти во всех моделях iPhone.

Apple готовится оснастить все модели своей будущей линейки iPhone 12 ГБ оперативной памяти, что станет значительным шагом на пути к достижению аппаратного паритета между ее флагманскими и базовыми устройствами. Об этом пишет Digital Trends.

Как известно, iPhone Air, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max оснащены 12 ГБ памяти, в то время как обычный iPhone 17 продолжает поставляться с 8 ГБ ОЗУ. Для iPhone 18 компания заказала у Samsung больше микросхем LPDDR5X DRAM. Эти чипы выпускаются только в конфигурациях 12/16 ГБ, что делает апгрейд практически неизбежным.

Предполагается, что Apple ведет переговоры не только с Samsung, но и с SK Hynix и Micron. Таким образом компания хочет диверсифицировать поставки памяти для семейства iPhone 18.

Рост объема оперативки напрямую связан с развитием ИИ-функций, которые Apple планирует интегрировать в новую версию Siri. Ранее разработчики уже намекали, что "поумневший" ассистент сможет понимать личный контекст и выполнять задачи на основе информации, отображаемой на экране iPhone. Это требует значительно больше памяти и вычислительных ресурсов.

По слухам, с 2026 года базовые iPhone будут выходить на полгода позже, чем "прошки". Таким образом iPhone 18 появится весной 2027 года, одновременно с бюджетным iPhone 18e.

Ранее инсайдеры раскрыли шесть главных нововведений в iPhone 18 Pro. Внешне телефоны сохранят узнаваемый дизайн, но под корпусом и в камере нас ждут серьезные обновления.

Тем временем блогер сравнил фейковый iPhone 17 Pro Max за 5000 грн с оригиналом. Копия настолько удачно выполнена внешне, что обычный пользователь вряд ли сможет отличить такой iPhone от настоящего.

