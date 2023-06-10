В области подтоплен 31 населенный пункт, эвакуировано более 900 местных.

В Николаевской области вода начала отступать. По последним данным, уровень подтопления снизился за сутки на 36 см.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире национального телемарафона, информируя о последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Населенных пунктов в области подтоплено 31... но за вчера вода начала отступать, от максимального уровня снизилась на 36 см. То есть это по всей области и опасному участку – 36 см. Поэтому уверены уже, что вода будет отступать и последствия будут уменьшаться", - сказал Ким.

По его информации, в области в пределах территориальных общин были эвакуированы 934 человека, один человек погиб.

"Дома в общинах подтоплены, но у нас не было такого, что дома плывут. Поэтому все отстроим - огороды, дома. Где-то 570 домов у нас подтоплено", - уточнил он.

Эвакуированные люди, как отметил Ким, не захотели уезжать из области, преимущественно разместились у друзей, родственников в пределах территориальной общины. Что касается, эвакуированных из Херсона, то они размещены в Николаеве, частично в Одессе.

В свою очередь в ГСЧС Украины сообщили, что в результате разрушения Каховской ГЭС и поднятия уровня воды в русле р. Днепр, произошло поднятие уровня Бугского лимана, р. Южный Буг, р. Ингул, р. Ингулец и Р. высунь, в результате чего частично подтоплен 31 населенный пункт (подтоплено 540 зданий, 856 огородов, 549 хозяйств). Полностью отрезаны подъезды к с. Афанасовка Снигиревской ТГ, где проживает 379 жителей.

Уничтожение Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские окупаты взорвали плотину Каховской ГЭС. Из-за этого были затоплены значительные территории Херсонской области, а также Николаевской. 8 июня Ким информировал, что в области подтоплено 274 домохозяйства, эвакуировано 467 человек. Спасатели с помощью моторных лодок помогают местному населению, эвакуируют людей и животных. Он рассказал, что есть одна жертва.

Тогда глава ОВА отметил, что уже замедляется темп воды, но "у нас еще держится немного прибавка воды, потому что есть течение Ингульца и Южного Буга".

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