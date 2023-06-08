Подтоплено 32 населенных пункта, из них эвакуировано 2339 человек.

По предварительной информации, подтоплено 32 населенных пункта и 3625 домов на правом берегу Днепра.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram в оперативной информации по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Отмечается, что с подтопленных территорий эвакуированы 2339 человек, из них 120 детей.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, кроме населенных пунктов Херсонщины, подтоплены также и территории Николаевской области.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 20:00 8 июня с подтопленных территорий Херсонщины эвакуированы 2 тыс. 339 человек (из них 120 детей).

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что спасатели с помощью моторных лодок помогают местному населению, эвакуируют людей и животных.

Проинформировал, что в области подтоплено 274 домохозяйства, эвакуировано 467 человек. Он рассказал, что есть одна жертва.

Ким сообщил, что уже уже замедляется темп воды, но "у нас еще держится немного прибавка воды, потому что есть течение Ингульца и Южного Буга".

Ким не исключает, что в Николаеве также может подтопление.

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из населенного пункта Афанасиевка Николаевской области спасателями эвакуированы 75 взрослых и детей.

При этом показали видео эвакуации, где видно как спасатели в лодки заносят пожилых людей, которые не могут передвигаться.

"Организована эвакуация маломобильных жителей, в частности из села Афанасиевка, что в Снигиревской общине, вывезено 5 пожилых людей, которые не могли самостоятельно передвигаться", - сказано в сообщении.

Затопление южных регионов Украины из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате этого подтоплены населенные пункты, некоторые дома полностью в воде.

На подтопленных территориях существует риск возникновения инфекционных болезней, речь идет о группах острых кишечных инфекций, включая холеру.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что опасность связана с качеством питьевой воды, потому что подтопления, в частности, кладбищ, уборных, полей, свалок несут в себе риск распространения возбудителей вирусных гепатитов, гельминтозов и других острых инфекционных заболеваний.

В то же время в Минздраве отмечают, что в Украине есть достаточное количество лекарственных диагностических средств, чтобы продиагностировать любые острые кишечные инфекции.

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