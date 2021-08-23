Вокруг флагштока обустроили небольшой сквер: использовали природный рельеф местного ландшафта.

В криворожском парке Героев открыли флагшток-великан высотой 72 м.

В понедельник, 23 августа, на нем был поднят огромный Государственный флаг, 12 на 18 метров, который хорошо видно с разных точек города, сообщает Днепропетровская ОГА.

Флагшток в Кривом Роге возвели по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Несколько лет назад воплотили такой патриотический проект в Днепре. Установили в то время самый высокий в стране флагшток с крупнейшим государственным флагом. Инициативу подхватили другие регионы. Теперь знаковое место появилось и в Кривом Роге. Здесь особая атмосфера. Ее может почувствовать каждый, кто посетит площадь", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Конструкция флагштока в Кривом Роге отличается от Днепровского аналога, рассказал проектировщик Андрей Матвеев. Тот будто "вырастает" из-под земли и имеет более объемный вид. "Секрет", по словам проектировщика, в том, что кронштейны, мачты и крепления к бетону "спрятали" под землю.

Вокруг флагштока обустроили небольшой сквер. Во время его проектирования использовали природный рельеф местного ландшафта. К флагштоку со стороны проспекта ведет "лунная дорожка", которую вечером "очерчивает" мягкий свет. Ступени сделали из черного гранита и со "скрытой" подсветкой. Территорию нового сквера озеленили, там также установили скамьи.

Главное украшение сквера - яркие панно, вмонтированные в стальные стелы. На них - знакомые украинцам символы: Петриковская роспись, Половецкая Баба, Тарас Шевченко, Казак Мамай. Есть образы, близкие криворожанам: знаменитый карьер и современный бренд города. "Рог изобилия", выполненный в "металлургических" цветах, гармонично вписали в "вышиванку".

Изображение на панно выполнили мастера Днепропетровщины. Использовали древнюю технику горячей художественной эмали, которая берет начало из Древнего Египта.

"Она очень практична и долговечна. Изделие сохраняет яркий цвет веками. Не "боится" ультрафиолетовых лучей, влаги, перепадов температуры", – рассказала художница Алина Набока, которая работала над панно.

Стелы с панно оснастили QR-кодами, информация - на украинском и английском языках.

Автор: Иван Бойко