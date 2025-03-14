Украина попала в "идеальный шторм" демографического кризиса, который формируют низкая рождаемость, растущая смертность и угроза дополнительных волн эмиграции.

Демографический кризис в Украине усилится после окончания войны и открытия границ, если государство не придумает, как не допустить выезда сотен тысяч или даже миллионов мужчин к своим женам, которые уже находятся в Европе. Об этом в интервью Politico заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.

Она отметила, что война усилила демографические проблемы, но не создала их. Еще до 2014 года Украина переживала тревожный демографический спад. Частично из-за эмиграции, но в значительной степени из-за существенного снижения уровня рождаемости.

"Мы не рождаем необходимого количества детей. С 1991 года уровень смертности превышает уровень рождаемости. Каждое следующее поколение уменьшается немного меньше, но [все равно] меньше, чем предыдущее. А сейчас из-за войны многие дети, которые должны были родиться, уже никогда не увидят свет", - говорит Либанова.

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В 1991 году население Украины составляло 52 миллиона человек. К 2015 году оно сократилось на 10 миллионов. По состоянию на 2024 год, по оценкам ООН, население Украины сократилось до 37,9 млн человек. Но некоторые демографы говорят, что на подконтрольных Украине территориях находятся не более 30 миллионов человек.

По мнению Либановой, из нескольких миллионов беженцев, которые выехали из Украины после полномасштабного вторжения РФ, вернется лишь 30%. Об этом в частности свидетельствует опыт Балканских войн 1990-х годов.

По мнению демографа, двойная миссия украинского государства заключается в том, чтобы не только найти способы вернуть как можно больше беженцев из-за рубежа, но в том, чтобы "попытаться отговорить мужчин покидать Украину, чтобы воссоединиться со [своими женами] и их детьми". Если Украине это не удастся, ее демографические перспективы будут действительно ужасными - особенно потому, что большинство беженцев - это как раз женщины детородного возраста.

И это на фоне того, что в ближайшие годы, как ожидает Либанова, уровень смертности будет ухудшаться из-за отложенных последствий войны.

"Даже больше... будут умирать от инфарктов и инсультов из-за стресса, депрессии, плохого питания и отсутствия скорой медицинской помощи от перегруженной медицинской системы", - сказала она.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, по оценкам специалистов, которые приводит The Washington Post, население Украины сократится до 15 миллионов человек в 2100 году, если текущие демографические тенденции сохранятся.

Также мы приводили мнение Эллы Либановой в другом интервью, где она заявила, что демографическую ситуацию в Украине уже не исправит даже возвращение всех беженцев. Она убеждена, что Украине стоит прибегнуть к массовому привлечению иммигрантов.

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