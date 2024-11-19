CEO и соучредитель студии номер один в Европе украиноязычного копродукционного контента UnitedContebtHUB, глава общественной организации «УкрКиноФест»

Сейчас трансформация украинского общества в отношении языка очевидна. Значительный процент украинцев перешел на государственный.

Украинский преодолел очень трудный путь, чтобы наконец зазвучать не только в пределах нашего государства, но и во всем мире. Язык стал "признаком своих" за рубежом. Мы доказали, что действительно мощная нация со своими ценностями, целями, традициями и главное - идентичностью.

Однако ограничивается ли этот тренд только украинцами?

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Во-первых, сами украинцы теперь выбирают украиноязычный контент. А это значит, что спрос намного вырос. Как в Украине, так и за ее пределами.

Поделюсь собственным опытом, например, в начале марта 2022 года получил запрос от трех крупнейших международных стриминговых платформ на украиноязычный контент:

- Какие у вас фильмы есть на украинском, и какие быстро можете предоставить права?

- У нас буквально все фильмы на украинском языке, а права можем предоставить, как только я найду место с интернетом и электричеством.

Важно отметить, что мировой спрос на украинский язык - это не случайность! Это закономерность.

В один момент все западное общество осознало, что где-то "на востоке от Польши" есть народ, который готов бороться за свою идентичность, а кроме того, имеет собственную историю, культуру и абсолютно европейские ценности, за которые борется для всего мира.

И это, безусловно, вызывает интерес и поддержку.

Интересный факт - украинский язык занимает 8 место по количеству носителей в Европе (опережая, например, даже польский) и 22-25 места во всем мире.

С начала полномасштабного вторжения и вынужденной временной эмиграцией количество носителей украинского языка за пределами страны стало сопоставимым с количеством тех, кто постоянно проживает в Украине (грубо считая, 20 млн против 25 млн). Украинцы в мире, которые говорили много лет на языке агрессора, сознательно перешли на родной. Сделали очевидный выбор.

Если речь идет об украиноязычном контенте в мире, сейчас крайне важно развивать истории, которые объединяют нас с народами и рынками ЕС. Необходимым условием также является разнообразие жанров.

Безусловно, приоритетными всегда будут патриотические истории, которые освещают героизм наших защитников и защитниц. Именно для поддержки таких лент мы основали ежегодный национальный кинофестиваль "Cinema for Victory".

Однако не менее важным является продвижение игровых и жанровых фильмов, в которых переплетутся бытовые истории рядовых украинцев и европейцев, понятные всем нациям.

Например, в апреле, снимая авантюрную комедию "Когда ты выйдешь замуж" Хорватии, в какой-то момент мы просто отказались от услуг переводчика, поскольку украинские актеры и хорватская команда начали просто понимать друг друга, впоследствии придя к выводу, что "uspjeh", "dobar dan" и "Slava Ukrajine" не нуждаются в переводе.

Важным является и акцент на социальной значимости в зрительском контенте.

В другой романтической комедии "Отпуск вслепую" мы в сценарии раскрыли потенциал внешних инвестиций, в частности в инфраструктуру, через любовную историю и бытовой юмор.

Безусловно, главное место в копродукционном контенте занимает общий бэкграунд, поэтому, например, история Ярослава Мудрого - образец того, сколько всего нас объединяет с выдающимися европейскими династиями.

Что это означает в практической плоскости?

То, что наша задача - создавать как можно больше украиноязычного контента с мировым потенциалом, конкурентной способностью и транслировать его всеми доступными способами: от кинематографа и литературы до stories и reels на страницах каждого сознательного украинца с максимальным охватом.

И это абсолютный win-win.

Наша команда работает именно над количеством, качеством и максимальным распространением. Ведь мы теперь точно знаем, что язык - наше оружие.

Андрей Ногин, CEO и соучредитель студии номер один в Европе украиноязычного копродукционного контента UnitedContebtHUB, председатель общественной организации "УкрКиноФест"