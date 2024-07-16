В этом году мы еще в последнее воскресенье октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевод на летнее время с 2025-го года и дальше не будет.

Верховная Рада проголосовала за отмену перевода времени с зимнего на летнее в Украине.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram. По его словам, решение поддержал 261 нардеп. "Парламент принял законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го и дальше не будет", - проинформировал депутат.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2021 года Рада приняла в первом чтении проект закона "Об исчислении времени в Украине" (№4201). Законопроектом предусматривалось установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

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Тогдашний первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, который является автором законопроекта, отметил, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на состояние здоровья граждан. Он также подчеркнул, что утверждение, мол, перевод стрелок часов помогает энергосбережению, является мифом.

11 июля Железняк заявил, что на ближайшей пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

В Telegram-канале он сообщил, что "согласно предварительной повестке дня, на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит уже во втором чтении законопроект спикера №4201, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот".