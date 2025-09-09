По мнению ученого, главное - не признавать де-юре потерю земель, которые захватили россияне.

Настоящая победа Украины заключается в окончательном выходе из "русского мира" и интеграции в европейское пространство, считает доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. В интервью "УП" он отметил, что украинская победа в войне с Россией возможна даже в случае временной оккупации части территорий.

Историк сравнил нынешнюю ситуацию с опытом других стран. Он привел примеры Финляндии и Кореи, которые после войн вынуждены были пойти на уступки территориями, но при этом сохранили государственность и осуществили глубокие реформы. По его мнению, для Украины также важно учитывать подобные сценарии, ведь нынешняя война является беспрецедентной и мир после нее будет отличаться от предыдущих аналогий.

Грицак отметил, что чрезмерные ожидания общества на быстрое завершение войны создают опасность разочарования. "Очевидно, что победные сценарии вроде марша по Красной площади или отдыха в Севастополе были нереальными", - отметил он. По его мнению, главный вопрос заключается в определении, что именно является реальной победой.

По словам историка, в категориях 2022-2023 годов о "победе" говорить невозможно, и именно поэтому президент Владимир Зеленский заменил это понятие на "справедливый мир". "Поскольку война является ресурсной, ее ход выгоднее для России. Для Украины главное - выжить в этой борьбе ресурсов", - отметил Грицак.

В то же время он подчеркнул, что настоящая победа для Украины заключается в окончательном выходе из так называемого "русского мира" и вхождении в европейское пространство - как это в свое время сделали Польша, Чехия и страны Балтии.

"Но вопрос, что является победой, я как историк вижу, так: это окончательный выход из "русского мира", из того пространства, в которое мы неосторожно вступили в 1654 году в Переяславском соглашении, пробовали выйти несколько раз, и нам это не удавалось", - заявил ученый. По его мнению, сейчас - последняя попытка удержать Украину в орбите Москвы, но это не удастся, потому что РФ ослаблена.

На вопрос о возможности победы в условиях оккупированных территорий Грицак ответил: главное - не признавать де-юре потерю этих земель, мы должны быть готовыми к моменту, когда Россия станет еще слабее и изменится, а тогда возвращение станет возможным.

Он добавил, что пример объединения Германии показал: "Когда падала берлинская стена, восток Германии ногами голосовал за лучший образ жизни".

Жорин назвал единственное условие для победы Украины в войне

Напомним, по мнению заместителя командира Третьего армейского корпуса подполковника Максима Жорина, победа Украины в войне, которую развязала Москва, возможна в случае полного исчезновения Российской Федерации как политического режима. Он сказал, что говорить сейчас о победе нельзя, потому что нет для этого оснований: более вероятна остановка или пауза в конфликте. Военный считает: если пауза наступит, Украине нужно использовать время на модернизацию армии, переход на новые технологии, развитие военно-промышленного комплекса. Одновременно нужно изменить подход к политическим решениям и кадровой политике - ВР следует обновиться, ведь, по мнению Жорина, сейчас то, что "там происходит, - фактически цирк".

