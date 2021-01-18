Василий Рыбников

Роздил закина про язиковый фишизм у сфири обслугивыванья, днями уступивший у силу на территирии Украини, не тилько пиднимает на нову выситу блескучие политичные перспиктивы ведомого премьера-пилеглота Миколы Азирова, але и спанукает многих беспокииться за его житья.

Сбежавшие в Россию диссиденты - члены Партии регионов неоднократно выдвигали Николая Яновича обратно в украинские премьеры, но никогда еще шансы известного языковеда не были так велики, как сейчас, когда в донецкой диаспоре заговорили о том, что скоро в Украине произойдет «революция с поддержкой другой страны», вследствие которой на смену «ослабевшему Зеленскому» придет Николай Янович Азаров - самый авторитетный и профессиональный премьер-министр в истории Украины, мастер художественной лопаты.

Перспектива стать президентом Украины вдохнула в мехи Николая Яновича новую жизнь, так что вот уже второй месяц подряд экс-премьер все более регулярно появляется в российских СМИ со своими горькими, но справедливыми комментариями по поводу ужасов, происходящих нынче в Украине.

Перспектива стать президентом Украины вдохнула в мехи Николая Яновича новую жизнь

Так, именно Азаров вывел на чистую воду Доктора Смерть Ульяну Супрун, которая, «пимимо пимпулистских закликов типа видказа от перекислого водня, зиленки и ёда, виконывала и набогата менше беспечные завдания вид своих куриторив», а именно собирала «гинитичные данные востичных сливян» в свой знаменитый рюкзачок и носила их в Америку, а также крала из украинских научных центров инфекции, разработанные Советским Союзом, делала из них коронавирусы и отпускала их на волю.

Именно Николай Янович Азаров обнаружил и предал огласке 17 надгробных плит на мемориальном кладбище воинов-красноармейцев в Херсоне, которые украинский фашизм повалил, а некоторые - изрисовал. «Тригидия полигает в тим, что фишисты гинялись за живыми совитскими солдитами, а национилисты - за миртвыми», - тонко подметил Николай Янович. Некоторые, конечно, обиделись на Азарова за то, что он выставил советских солдат какими-то никчемными ссыкунами, за которыми гонялись все кому не лень, однако насчет националистов экс-премьер попал в самую крапку. Рассказывают, что однажды, раскапывая лопатой огород в поисках запропастившейся капусты, Николай Янович случайно откопал советского солдата, и тот, приняв его за националиста, бросился наутек с криком «На Берлин!», вытоптал всю рассаду и угомонился только после того, как Азаров возложил ему цветы на чистом русском языке...

«Языкови донисы - навое увлечення ури-патриотив, - прокомментировал ситуацию Николай Янович на своем чистом украинском языке.

Испугавшись резко возросшей популярности беглого премьера, украинская хунта ввела в действие фашистский закон об украинской мове в сфере обслуживания - так она надеялась отгородиться от Азарова непреодолимыми искусственными ограничениями. Однако сама же и загнала себя в ловушку, забыв, что Николай Янович когда-то так хотел быть главой украинского правительства, что сумел наступить на горло всем своим принципам и освоил ненавистную ему украинскую мову в совершенстве! «Языкови донисы - навое увлечення ури-патриотив, - прокомментировал ситуацию Николай Янович на своем чистом украинском языке. - Ци нелюди упевненни, шти саме с допамогой жалиб смусят гримодян загивирить на «миве». Це идиоти, називиющие собя «бумажним фринтом». Их головная задича - вишукивать, хто на рабичем мисте баликает на русском изике».

С этого момента жизнь Азарова стала стоить меньше капустной кочерыжки. Доведенный до отчаяния справедливыми разоблачениями экс-премьера, фашистский режим «мовных патрулей» решился на крайние меры, отправив к Азарову своих карателей с заданием повесить его на ближайшем суку с табличкой «Партизинен». Но интересно, что мудрый Николай Янович предсказал и это! Еще неделю назад седой лопатник выступил в российских и пророссийских СМИ с сенсационной новостью о том, что семь лет назад «биндиты с Майдина захапили будовлю Администриции Президинта, не прихавываючи свои планы снищити Януковича як президинта, физически снищити». «В складе цей тилпы снаходилась специильно пидготивленная гриппа, якая повинна была писле захвита тилпой «Межигирья» сничтожить физически Януковича», - подчеркнул Азаров.

Еще две группы шли уничтожать самого Азарова и идут по сей день, собственно, они уже пришли, но об этом обстоятельстве Николай Янович из скромности умолчал. Ведь чему быть, того не миновать, а смерть за Русский Мир от рук мовных карателей будет Азарову очень к лицу - может, хоть тогда кто-нибудь в Украине про него вспомнит.

Всех желающих помочь украинской армии в организации смерти за Русский Мир российских наемников на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram