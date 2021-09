В частности, во время праздничного концерта на больших экранах демонстрировали ролики о каждом олимпийском цикле и приглашали спортсменов на сцену.

По случаю юбилея Национального олимпийского комитета (НОК) Украины при поддержке группы "Метинвест" прошло масштабное мероприятие с участием первых лиц государства, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и звезд украинской эстрады.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходило в Национальном Дворце искусств "Украина".

Во время праздничного концерта на больших экранах демонстрировали ролики о каждом олимпийском цикле, после чего на сцену приглашали украинских чемпионов, и ведущие просили рассказать их об истории получения своих медалей на Олимпийских играх.

В мероприятии также приняли участие представители шоу-бизнеса, среди которых Алина Паш, Тина Кароль, группа "Танок на Майдане Конго", которые выполнили специальный трек об истории Украины на Олимпийских играх, и Джамала, исполнившая легендарный хит группы Queen "We Are The Champions".

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

Одно из главных направлений корпоративной социальной ответственности группы "Метинвест" - популяризация здорового образа жизни. За 15 лет компания вложила более 255 миллионов гривен в развитие культуры и спорта в городах присутствия предприятий "Метинвеста".

Основные акционеры "Метинвеста" - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского. (23,76%).

Автор: Григорий Бондарь