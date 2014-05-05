Мобилизованных в армию не отпускают домой и кормят черствым хлебом - СМИ

На одном из военных полевых полигонов на Николаевщине мобилизованы жалуются на ужасные условия проживания, приходится просить у родственников, чтобы те передали элементарные матрасы, простыни и подушки. Также резервисты недовольны едой - их кормят "постной" кашей и черствым хлебом, говорится в сюжете "5 канала", сообщает ТСН.

Поэтому мужчины готовят себе сами. Кроме того, мобилизованы говорят, что им заплатили около 500 грн, а обещали в разы больше - около 2 тыс. грн. Некоторым вообще ничего не заплатили. И самое главное - они не знают, когда поедут домой. О подобных проблемах рассказали и в батальоне, что дислоцируется в Запорожской области. Там говорят, что военных действий никаких не выполняют, а вырубают деревья. Читайте такжеТурчинов подписал закон об усилении обеспечения Вооруженных Сил

В Минобороны пояснили, что демобилизацию никто не объявлял. Поэтому резервисты и в дальнейшем будут в армии.

"Только после соответствующего указа президента", - пояснил советник министра обороны Юрий Повх. Поэтому ни о каких 45 дней мобилизации речь не идет. Она - бессрочная. Ответ ведомства относительно нехватки продовольствия - армия должна сама себя кормить. "Это означает, что есть штатный повар. Централизованное поставок продовольствия", - заверил Повх. Но когда на самом деле так будет, не известно. Поэтому пока что меню без изменений.

Обещанные деньги мобилизованным обещают перечислить 5-6 мая. А в следующем месяце военнослужащим добавят денег: солдат получит 2341 грн, старший механик-водитель - 2573 грн, командир отделения - 2837 грн, командир танка - 3382 грн, командир взвода (лейтенант) - 3801 грн, командир роты (капитан) - 5096 грн.