5 канал начнет транслировать новости на русском

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе 5 телеканала.

Программа будет выходить ежедневно в 22.00, отметили в пресс-службе.

«Вечерний информационный праймовый выпуск новостей не для тех, кто не воспринимает новости на украинском языке. Мы уверены, что в нашей стране украинский язык понимают все», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, одним из первых решений нового большинства Верховной Рады стала отмена «мовного закона» Колесниченко, расширяющего употребление русского языка в официальном общении.

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Этот закон был принят в июле 2012 года и повлек за собой массовые протесты украиноязычного населения, которое посчитало закон ущемляющим права украиноязычных граждан.

Нынешняя отмена языкового закона также вызвала неоднозначную реакцию в обществе - как на востоке, так и на западе страны. В частности, львовская интеллигенция обратилась в своем письме к власти и осудила "навязывание дончанам и крымчанам галицкого образа жизни".