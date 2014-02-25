Интеллигенция Львова высказалась против травли русскоязычных украинцев

Текст письма львовской интеллигенции:

Мы требуем от Верховной Рады, назначенных членов правительства и и.о. Президента Украины проводить взвешенную культурную и языковую политику.

Украина пережила трагические дни. Сотни детей нашего Отечества погибли, тысячи раненых. Мы со слезами на глазах хороним лучших, тех, кого убил режим Януковича. В то же время мы с тревогой слышим воспалительные фразы о необходимости наступления на восток и юг Украины. Мы призываем Верховную Раду к взвешенности. Преступления режима должны расследоваться без проволочек, а все их вдохновители, организаторы и исполнители должны понести суровое наказание. Но расследование преступлений и привлечение убийц и бандитов к ответственности не следует подменять «судом Линча» или охотой на ведьм. Самое важное, чтобы наказание убийц было неотвратимым и в стране были проведены последовательные и глубинные реформы.

Мы осознаем, что на протяжении десятков лет на востоке и юге Украины проводилась политика сознательной культурной колонизации и деукраинизации, заложниками которой стали рядовые люди. Но мы против травли людей из-за места их проживания или языка общения, ибо пользу от этого получат только враги Украины.

Мы требуем от Верховной Рады, назначенных членов правительства и и.о. Президента Украины проводить взвешенную культурную и языковую политику. Тысячи жителей востока и юга Украины дезориентированы и не понимают, что происходит, поскольку слышат только московскую пропаганду. Мы имеем шанс построить новую, честную и справедливую Украину и сохранить ее территориальную целостность. Но мы не должны навязывать дончанам или крымчанам галицкий образ жизни. На Майдане бок о бок с украинцами стояли русские, поляки, белорусы, армяне, евреи, грузины, татары и другие.

Всех их объединила искренняя любовь к Украине и ненависть к тирании. И за это они заплатили страшную цену - цену собственной крови.

Мы должны уважать культурные и языковые потребности жителей востока и юга, чтобы они не чувствовали себя чужими в Украине. Мы должны продемонстрировать принципиально новое качество Украины, которая не будет искусственно делить своих граждан на разные «сорта». И мы призываем не позволить политическим маргиналам спекулировать на крови и пытаться уничтожить территориальную целостность нашего Государства.

Юрий Шухевич

Игорь Калинец

Мирослав Маринович

Иван Вакарчук

Роман Иваничук

Тарас Возняк

Антон Борковский

Звенислава Калинец

Наталья Иваничук