Эксперты: Иностранные инвесторы теряют «аппетит» к Украине

Фондовые рынки развитых и развивающихся стран вновь стали привлекательными для международных портфельных инвесторов. Предотвращение "фискального обрыва" в начале этого года в США ободрило инвесторов, и они более активно вкладывают средства в рисковые активы. Однако на украинском фондовом рынке в этом году оптимизма не прибавится — иностранные инвесторы в первую очередь будут вкладывать в страны с меньшими экономическими и политическими рисками, сообщает Коммерсант.

Международные инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы глобальной экономики, свидетельствует январский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками BofA Merrill Lynch. В анкетировании приняло участие 254 управляющих, распоряжающихся активами на $754 млрд. Число управляющих, уверенных в том, что в ближайший год темпы экономического роста ускорятся, на 59% превысило число тех, кто продолжает ждать замедления экономики. В декабре число оптимистов на 40% превышало число пессимистов. Больше оптимистически настроенных управляющих было лишь в апреле 2010 года — 61%.

Уверенность в будущем позволяет инвесторам принимать более высокие риски. Средний уровень наличных в портфелях у участников опроса снизился с 4,1% до 3,8% — минимум с апреля 2011 года. При этом объем средств, направляемых на покупку акций, достиг максимального значения за два года благодаря тому, что после достижения частичной договоренности по бюджетному дефициту в США игроки стали чувствовать себя комфортнее.

Впрочем, участники рынка считают оптимизм достаточно хрупким. "В США наступает сезон корпоративной отчетности, и если цифры будут не хуже ожиданий, то можно предполагать, что приток инвестиций на развивающиеся рынки продолжится",— считает старший портфельный управляющий GHP Group Юрий Селяндин. Однако уже в феврале-марте может произойти снижение инвестиционной активности, поскольку в эти месяцы американским политикам нужно будет принять решения по снижению государственных расходов и повышению потолка госдолга. Именно повышение потолка долга США летом 2011 года привело к снижению кредитного рейтинга США от агентства Standard & Poor`s и обвалу на мировых фондовых рынках.

В таких условиях популярностью у инвесторов пользуются акции компаний развивающихся рынков. В январе число управляющих, увеличивших вес таких акций в портфелях, было на 40% больше числа тех, кто сокращал подобные вложения. Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research, за неделю, окончившуюся 9 января, фонды, ориентированные на emerging markets, привлекли максимальный за всю историю наблюдения объем инвестиций — $7,5 млрд. Как отмечают аналитики BofA, управляющие фондов готовы еще снизить долю гособлигаций, наличных средств и корпоративных облигаций.

Украинский рынок, хоть и является развивающимся, эти средства не получит, а его отрицательная динамика, скорее всего, сохранится. В 2012 году Украина заняла второе, после Кипра, место по темпам падения фондового рынка: индекс UX упал на 35%. "Действия иностранных инвесторов не всегда соответствуют их ожиданиям. Но если они действительно будут вкладывать в развивающиеся рынки и emerging markets по итогам I полугодия вырастут на 20%, то тогда очередь может дойти и до Украины",— считает старший аналитик ИК Astrum Capital Павел Ильяшенко. Нерезиденты могут продать украинские облигации, но в украинские акции вырученные средства так и не вложить. "Акции украинских компаний недооценены, но у нас в стране условия ведения бизнеса одни из наихудших в мире. И с каждым днем ситуация лучше не становится. Нерезиденты банально боятся вкладывать в украинский бизнес",— рассказывает директор информационно-аналитического центра Trends & Markets Оксана Куренная.

Аналитики уверены, что многое зависит от того, как правительство решит вопрос растущего госдолга и проблему его рефинансирования. В этом году Нацбанк и Минфин только Международному валютному фонду должны выплатить $5,8 млрд. "Попытки регуляторов ужесточить контроль над рынком ценных бумаг каждый раз отсекают ощутимый кусок иностранных инвестиций, столь необходимых для успешного функционирования рынка",— говорит госпожа Куренная. В 2013 году интерес возможен к денежному и долговому рынкам, в частности рынку госбумаг. Заинтересовать инвесторов может и зарубежный рынок NDF — беспоставочные форварды на гривну, но его объем небольшой. Новые инвестиционные инструменты — фьючерс на золото, на валютные пары, введение двойного листинга — остаются дискуссионными и блокируются Нацбанком.