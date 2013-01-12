СМИ: Кабмин подготовил радикальные меры по наполнению бюджета

Одна из главных целей документа - оперативное составление перечня антикризисных мер, призванных стабилизировать ситуацию в экономике. Один из главных приоритетов - поиск дополнительных источников наполнения госбюджета, пишет сегодня ”Зеркало недели. Украина”.

Из источников в Кабмине изданию стали известны основные пункты разрабатываемого сейчас комплексного перечня мер, направленных на создание дополнительных источников и резервов наполнения госбюджета. Разработка и утверждение соответствующего документа уже вроде бы очень близка к завершению.

По данным источников, документ предусматривает достаточно радикальные меры, многие из которых были отложены с прошлого года в связи с предвыборной конъюнктурой.

В числе основных выдвигаемых инициатив - снижение ставок начислений на фонд оплаты труда, отложенная с осени ревизия налоговых льгот, поднятие ставок ввозных пошлин и акцизов, имплементация уже действующего закона о налогообложении рынка ценных бумаг и принятие законопроекта по трансфертному ценообразованию, внедрение системы всеобщего декларирования доходов физлиц и многое другое.

Одна из наиболее долгожданных и в то же время рискованных инициатив касается снижения нагрузки на фонд оплаты труда. Речь идет как минимум об упрощении администрирования единого социального взноса (упрощении декларации, переведении ее в электронный формат). Как максимум - о значительном снижении ставки ЕСВ. Налоговики надеются провести за счет этого легализацию зарплат, выведя из тени в официальный сектор около 100 млрд грн.

Легализации зарплат (как и многих прочих доходов физлиц) должно послужить внедрение всеобщего декларирования доходов физлиц. С этой целью предполагается внести в нынешнем году на рассмотрение ВР законопроект ”Об обязательном декларировании доходов и имущественного состояния граждан”, предусматривающий внедрение расчета налога на доходы физлиц с учетом расходов.

Следующая по значимости среди выдвигаемых инициатив - ревизия существующих льгот по уплате налогов и подготовка соответствующих предложений по пересмотру льгот по уплате НДС и налога на прибыль.

Заявляемые цели - не только увеличение доходов госказны (в Минфине и Миндоходов рассчитывают за счет этого увеличить бюджетные поступления на 15-20 млрд грн), но и ликвидация необоснованных конкурентных преимуществ для отдельных субъектов предпринимательства за счет налоговых преференций.

Для реализации этой задачи в правительстве уже создается специальная комиссия, в которую войдут представители Минфина, Миндоходов и Минэкономики.

Еще один из существенных для наполнения бюджета пунктов нововведений - поднятие ставок ввозных пошлин до уровня, определенного в протоколе о вступлении Украины в ВТО и повышение в два раза полных ставок таможенного тарифа на все группы товаров. За счет этого предполагается пополнить казну на 2–2,5 млрд грн ежегодно.

Серьезные надежды возлагаются и на также заявленное налоговиками намерение уже в ближайшее время внести в парламент и принять закон о трансфертном ценообразовании. По подсчетам ГНСУ, с помощью различных схем и операций со связанными офшорными структурами по заниженным/завышенным ценам из Украины за границу выводится из-под налогообложения до 100 млрд грн ежегодно, в результате чего госбюджет недополучает 20–25 млрд грн.

Кроме того, в планах правительства - увеличение ставок акциза на кузова для легковых автомобилей, внедрение усиленного контроля за реализацией на внутреннем рынке отдельных высоколиквидных товаров, расширение группы подакцизных товаров за счет нефтепродуктов, и многое другое.