Боевые потери врага в личном составе - фактически рота: 45 россиян уничтожены, 53 - трехсотые.

47 отдельная механизированная бригада "Магура" отразила массированный штурм россиян в Курской области вместе со смежными подразделениями Сил обороны.

Как отметили в пресс-службе бригады, враг задействовал огромное количество техники и личного состава. Первыми в российских колоннах шли танки с тралами, чтобы разминировать проходы.

Атаки осуществлялись накатами в 6 волн. В бригаде отметили, что враг также пытался прорываться танками, БМП, БТРами и даже багги - всего было применено около 50 единиц техники.

"Но все подразделения 47 бригады "Магура" действовали, как один механизм, - и дали врагу по зубам. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багги и "Ланцет" - наши воины со смежниками сожгли вражеской техники на десятки миллионов долларов. А боевые потери врага в личном составе - фактически рота: 45 россиян уничтожено, 53 - трехсотые", - отметили в "Магуре".

События на Курщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские войска планомерно охотятся на российскую 810-ю морскую пехотную бригаду в Курской области. По данным Генштаба ВСУ, во вторник в результате "высокоточного" налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, это уже второй удар по штабам бригады за две недели.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, непонятно, какие боеприпасы использовали украинцы, но Белая расположена всего в 20 милях к востоку от Суджи - так что вариантов много, поскольку Украина имеет целый набор оружия глубокого удара, от западных ракет и до тяжелых ударных беспилотников.

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