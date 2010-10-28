Литвин надеется на 200-летие Шевченко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что торжества по случаю 200-летия со дня рождения и 150-летия со дня смерти Тараса Шевченко станут новой яркой страницей в отношениях между Украиной и Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ, посвященном вопросам выполнения постановления «О мероприятиях, посвященных 200-летию со дня рождения и 150-летию со дня смерти Т.Г.Шевченко» в Санкт-Петербурге.

«Понятно и естественно, что масштабы мероприятий, посвященных 200-летию со дня его рождения и 150-летию со дня смерти, перерастают и уже переросли рамки Украины. Это даты действительно мирового масштаба, осеняемые вечными и немеркнущими гуманистическими идеями», - сказал он.

По словам украинского спикера, с учетом резолюции 35-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Украине готовится большая и разнообразная программа. Прежде всего, по словам В.ЛИТВИНА, речь идет о последующем развитии Шевченковского национального заповедника в Каневе, в частности создании музейной экспозиции Дома-музея поэта, ускорении ремонтно-реставрационных работ на его могиле. «Это место - не только памятник истории, но и вечное напоминание о том, что жизнь и деятельность Шевченко оказывали и будут оказывать влияние на новые поколения», - отметил руководитель парламента.

Еще одним важным шагом В.ЛИТВИН назвал создание Международного культурно-информационного центра «Шевченковский дом». «Кроме того, что делается и будет сделано в Украине, - а упомянуты лишь отдельные наиболее крупные позиции – предусмотрена широкая и разнообразная программа, которую будут реализовывать наши дипломатические представительства за границей при участии украинской диаспоры и общественности стран пребывания», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что особое значение этим торжествам придает тот факт, что они будут проходить под патронатом Президентов Украины и Российской Федерации. В.ЛИТВИН также выразил благодарность «казахским и российским друзьям, которые сделали невероятно огромную работу, за то, что они чтят память Великого Кобзаря как своего родного человека».

«Нашими совместными усилиями мы делаем все, чтобы это событие приобрело международный масштаб», - сказал руководитель парламента.