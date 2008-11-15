Фондовые индексы США снова закрылись в минусе

Пятничные торги на фондовых рынках США закрылись снижением основных индексов, передает Лента.ру со ссылкой на France Presse.

Dow Jones упал на 3,82 процента (337,94 пункта) до 8497,31, S&P500 потерял 4,17 процента (38 пунктов), достигнув 873,29, а Nasdaq снизился на 5 процентов (79,85 пункта) до 1516,85.

Негативное влияние на рынки среди прочего оказала информация о сокращении объемов розничной продажи. Как говорится в сообщении Министерства торговли США, в октябре этот показатель упал на рекордные 2,8 процента.

Напомним, 13 ноября торговая сессия завершилась ростом после трех дней падения подряд. Основным американским индексам удалось отыграть более 6 процентов, однако уже утром в пятницу с открытия все показатели пошли вниз.