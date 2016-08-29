В Харькове восстановили электроснабжение: трамваи и троллейбусы вышли на маршруты

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Евгения Водовозова.

По его данным, сегодня все трамваи и троллейбусы вышли на маршруты. Электроэнергия подается на все подстанции.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 27 и 28 августа из-за долга в 47 млн грн «Харьковоблэнерго» отключило от питания 6 тяговых подстанций КП «Харьковгоргорэлектротранссервис», в результате чего на маршруты не вышли около 50 троллейбусов и 100 трамваев.

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Председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин поручил прокурору области лично разобраться в том, что происходит между харьковским КП «Горэлектротранс» и ОАО «Харьковоблэнерго» и дать правовую оценку происшествию. По данным энергетиков, можно было включить резервное питание, но коммунальщики почему-то не использовали эту возможность.