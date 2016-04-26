В Харьковской области мужчина получил осколочное ранение, наступив на гранату в лесополосе.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 25 апреля, в дежурную часть Змиевского отдела полиции поступила информация от фельдшера о доставке в больницу 42-летнего жителя села Соколово.

По сведениям полиции, во время опроса мужчины в медучреждении предварительно было установлено, что после обработки земельного участка, расположенного на расстоянии около 1 км от жилых домов в селе Соколово Змиевского района, он решил отдохнуть в лесополосе. Возвращаясь, мужчина наступил на неизвестный предмет, который сдетонировал.

Во время осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты корпуса гранаты РГД-5. Сейчас полиция устанавливает, откуда в лесополосе появился боеприпас.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.