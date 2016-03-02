"Азовец" Краснов: Обо всех связях с иностранными спецслужбами я сразу сообщал спецслужбам украинским

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"По поводу каких-то моих отношений со спецслужбами других государств, то все такие факты я сразу безотлагательно сообщал соответствующим украинским спецслужбам. И ничьи, конечно, кроме Украины, интересы никогда не представлял", - заявил Краснов.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос о связях с зарубежными спецслужбами, Краснов отметил: "Я не говорил, что рассказывал что-то СБУ, я говорил - соответствующим спецслужбам. У нас очень много соответствующих спецслужб в Украине. И во-вторых, то, что такие факты были, я не буду отрицать, что они у всех есть... кто занимается активной общественной деятельностью. Но я подписывал соответствующие документы, поэтому не имею права разглашать эти факты".

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При этом он отказался комментировать, посещал ли Беларусь.

Как сообщал УНИАН, председателя общественного корпуса “Азов-Крым” задержали в ночь на 28 февраля на Киевщине.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

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Позже Краснова освободили из-под стражи. По данным "Азова", причиной освобождения стало то, что истек срок (трое суток) для выдвижения обвинений Краснову, которых ему так и не выдвинули.

Сегодня, 2 марта, в 14:00 Шевченковский районный суд Киева должен начать заседание по избранию меры пресечения Краснову.