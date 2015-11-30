В Киеве работник посольства России устроил ДТП на внедорожнике с дипномерами - СМИ

Происшествие произошло на улице Глыбочицкой - это довольно крутой подъем с Подола в центр Киева.

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Выходить из автомобиля водитель отказался. К мужчине в салоне Toyota приехал представитель российского посольства. Собственно именно он вместо водителя общался с полицией и давал показания.

Полицейские подозревают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Чувствовалось характерный запах алкоголя. (Водитель) не называл своих личных данных. Однако в процессе разговора нам удалось узнать его фамилию, имя и отчество, но больше никаких данных он не предоставил", - рассказал представитель патрульной полиции.

Очевидцы утверждают, что внедорожник двигался неуверенно, его пытался объехать автомобиль Ford. Мужчина, который находился за рулем внедорожника, резко подрезал другое транспортное средство и остановился, что и стало причиной аварии, говорится в сообщении.

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Пока окончательно подтверждено, что водитель - работник посольства России, поэтому полицейским пришлось его отпустить. Правоохранители надеются, что водителя накажут по месту работы.