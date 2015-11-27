Во Львовской области на украинско-польской границе образовались большие автомобильные очереди

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы – Западная граница.

Так, по состоянию на 08.00 в международных автомобильных пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини» в очереди стоят по 150 автотранспортных средств.

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В то же время в других пунктах пропуска во Львовскоой области и в пунктах пропуска на украинско-польской границе в Волынской области очереди автотранспорта по состоянию на 08.00 не зафиксированы.

Ранее председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка поручал провести служебное расследование и установить виновных в создании очередей на украинско-польской границе, в частности на пункте пропуска «Шегини – Медика».