В двух пунктах пропуска на украинско-польской границе образовались большие автомобильные очереди

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы – Западная граница, по состоянию на 12.00 понедельника, в пункте пропуска "Краковец" (Львовская область) в очереди стоит 200 автотранспортных средств. В пункте пропуска "Устилуг" (Волынская область) – 90 транспортных средств.

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Как сообщал УНИАН, 16 ноября большие автомобильные очереди наблюдались в трех пунктах пропуска на украинско-польской границе. В частности, в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" (Львовская область) в очереди стоят по 100 автотранспортных средств (всего 200). В пункте пропуска "Устилуг" (Волынская область) – 50 транспортных средств.

Ранее председатель Львовской областной госадминистрации Олег Синютка поручал провести служебное расследование и установить виновных в создании очередей на украинско-польской границе, в частности на пункте пропуска "Шегини-Медика".