Нерегулярные военные формирования в Украине должны быть разоружены и распущены - Совет Европы

Об этом говорится в докладе комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса о гуманитарной ситуации на востоке Украины, сообщает Европейская правда.

"Все воинские формирования, которые не были полностью интегрированы в состав регулярных вооруженных сил или полиции, и продолжают в дальнейшем действовать за пределами регулярного командования, должны быть разоружены и распущены без промедления", - говорится в документе.

По словам комиссара, лакмусовой бумажкой успеха реформ в правоохранительной системе будут способность к борьбе с безнаказанностью и расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.

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Муйжниекс также выразил озабоченность постоянными сообщениями о случаях незаконного и произвольного содержания под стражей, пыток и жестокого обращения, и отсутствием ответственности за такие грубые нарушения прав человека на Донбассе.

"Все виновные в серьезных нарушениях прав человека на Востоке Украины, независимо от стороны конфликта, должны предстать перед судом", - подчеркнул он.