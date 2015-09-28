В Харькове выпустили под залог обвиняемого в подготовке покушения на Авакова

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила супруга комбата, милиционер батальона “Харьков-1” Инна Янголенко.

По ее словам, комбата освободили из СИЗО около 12.00.

“Сейчас едем в Харьков. Все хорошо”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября СБУ задержала командира спецбатальона милиции "Слобожанщина" Андрея Янголенко по подозрению в подготовке покушения на главу МВД Авакова. Сообщалось, что готовилось также покушение на народного депутата Андрея Билецкого, советника главы МВД Всеволода Кожемяку и командира роты патрульной службы милиции особого назначения "Восточный корпус" Олега Ширяева. 13 сентября Янголенко арестовали на 60 дней.

Защита комбата подала апелляцию с просьбой отпустить Янголенко на поруки двух народных депутатов – Татьяны Чорновол и Дмитрия Лубенца. Суд отказал в этом и определил для комбата размер залога в 1,2 млн грн.

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25 сентября министр внутренних дел Украины Аваков сообщил, что внес залог за обвиняемого в подготовке ряда покушений командира милицейского батальона "Слобожанщина" Янголенко.

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“Жизнь тяжелая штука, она не бывает черно-белой. ...я создал эти батальоны, я знаю этих ребят. Я с ними был на линии фронта: и с Андреем Янголенко, в том числе, и с Инной Янголенко, в том числе. Я думаю, что хватит достаточно у нашего общества человечности, чтобы дать возможность этому человеку защитить себя и этому человеку измениться. Это и была причина, по которой я внес залог”, - написал Аваков.