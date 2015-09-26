Аваков считает, что готовившему на него покушение комбату нужно дать возможность защитить себя

14:31, 26 сентября 2015
Общество
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Командир батальона “Слобожанщина” Андрей Янголенко, которого обвиняют в ряде покушений, должен иметь возможность защитить себя.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал журналистам в Харькове причину внесения залога за Янголенка.

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“Жизнь тяжелая штука, она не бывает черно-белой. Есть материалы следствия и обвинение, которое выдвинула Служба безопасности Украины некоторым ребятам из добровольческих батальонов, в том числе Янголенко. Да, я видел эти материалы, да, они дают основания для того, чтобы следователь разбирался. С другой стороны, я создал эти батальоны, я знаю этих ребят. Я с ними был на линии фронта: и с Андреем Янголенко, в том числе, и с Инной Янголенко, в том числе. Я думаю, что хватит у нашего общества человечности, чтобы дать возможность этому человеку защитить себя и этому человеку измениться. Это была та причина, по которой я внес залог”, - сказал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября пресс-секретарь СБУ заявила, что Служба безопасности совместно с Главной военной прокуратурой предотвратили убийство министра внутренних дел Авакова и совершение ряда других заказных убийств в Киеве и Харькове.

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В результате спецоперации правоохранители разоблачили преступную группировку, которая готовила убийства высокопоставленных чиновников милиции, народного депутата, волонтеров и бизнесменов.

Также 11 сентября в Харькове задержали одного из организаторов группировки – руководителя батальона «Слобожанщина» Андрея Янголенко.

Справка УНИАН. 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

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