В Новых Санжарах выпустили из обсервации эвакуированных из Китая людей (видео)

Ситуация в городе спокойная.

В Новых Санжарах Полтавской области под медицинским центром собрались родственники эвакуированных из Китая людей, у которых сегодня заканчивается обсервация.

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Их уже выпустили из Медицинского центра Национальной гвардии, где они пробыли две недели.

Из больницы выпустили 105 обсервантов.

Как передает корреспондент УНИАН, те, кто встречает, держат цветы, шутят и радуются тому, что им разрешили обнимать и целовать своих родных.

По словам присутствующих, "все идет по плану"

Ситуация в городе спокойная, нет ни пикетов, ни собраний местных жителей.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары".

Однако этому предшествовали протесты местных жителей. Они перекрывали дороги, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Полиция Полтавской области расследует 8 уголовных производств по фактам правонарушений.