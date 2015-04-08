Из-за дождя и ветра 172 населенных пункта в шести областях Украины обесточены

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Без света осталось 79 населенных пунктов Одесской области, 26 ‒ в Николаевской, 18 ‒ в Кировоградской, 18 - в Донецкой, 16 ‒ в Херсонской и 15 ‒ в Днепропетровской.

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К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее, 1 апреля, УНИАН сообщал, что 69 населенных пунктов третий день остаются без света.