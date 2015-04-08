Из-за дождя и ветра 172 населенных пункта в шести областях Украины обесточены
08:27, 08 апреля 2015Общество
791
В Украине в ночь на 8 апреля вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, шквалистые порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 172 населенных пунктов в 6 областях.
В 172 населенных пунктах Украины нет электроснабжения / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Без света осталось 79 населенных пунктов Одесской области, 26 ‒ в Николаевской, 18 ‒ в Кировоградской, 18 - в Донецкой, 16 ‒ в Херсонской и 15 ‒ в Днепропетровской.
Читайте такжеНа Луганской ТЭС ликвидировали пожар и восстановили электроснабжение области
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Ранее, 1 апреля, УНИАН сообщал, что 69 населенных пунктов третий день остаются без света.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter