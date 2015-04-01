69 населенных пунктов третий день остаются без света
08:48, 01 апреля 2015Общество
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В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 69 населенных пунктов.
Аварийные бригады продолжают ремонтировать поврежденные линии / Фото УНИАН
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, без электроснабжения остаются в Донецкой области 51 населенный пункт, в Луганской - 18.
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31 марта аварийные бригады облэнерго восстановили электроснабжение 153 населенных пунктов в пяти областях, которые были обесточены в ночь на 30 марта в результате сложных погодных условий. В Донецкой области восстановлено электроснабжение 84 населенных пунктов, в Луганской - 22, во Львовской - 34, в Сумской - 10, в Днепропетровской - 3.
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