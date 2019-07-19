Суд Грузии освободил многодетную украинку Сусляк

По словам адвоката, Юлию Сусляк освободили из-за неспособности прокуратуры представить весомые доказательства ее вины.

Тбилисский городской суд принял решение освободить гражданку Украины Юлию Сусляк, обвиняемую в Грузии в торговле несовершеннолетними. 36-летнюю женщину отпустили сегодня, 19 июля, в зале суда.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Как сообщил журналистам ее грузинский адвокат Зураб Тодуа, его подзащитная уже покинула пенитенциарное учреждение. По его словам, Сусляк освободили из-за неспособности прокуратуры представить весомые доказательства ее вины, в связи с чем следственное ведомство заявляет о невозможности расследования дела Сусляк в Грузии и намерении передать украинской прокуратуре все материалы для дальнейшего делопроизводства.

«Прокуратура решила ходатайствовать об освобождении Сусляк, чтобы избежать ответственности», - считает адвокат.

По словам самой Сусляк, ее дело было сфальсифицировано заинтересованными лицами, и она намерена завтра провести пресс-конференцию, где расскажет о деталях дела.

«Мое дело полностью сфальсифицировано, и я знаю, кто это сделал. Я сотрудничала со следствием, меня уговаривали признать вину, пользуясь моим незнанием грузинского законодательства, говорили, что мне ничего не грозит. Теперь я понимаю, что меня пытались загнать в угол», - заявила Сусляк.

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Как сообщал УНИАН, в Грузии украинку Юлию Сусляк с 10 детьми задержали по подозрению в торговле детьми.

После задержания украинки ее детей разместили в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии.

Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, 19 апреля с территории России транзитом через Грузию в оккупированную Абхазию собиралась выехать 37-летняя гражданка Украины вместе с 10 детьми (2008, 2013, 2014, 2017, 2018 г.рождения). Правоохранителям она объяснила, что четверо детей - ее родные, а остальные рождены в Украине при помощи репродуктивной медицины.

28 мая семья задержанной в Грузии украинки призвала президента Украины Владимира Зеленского помочь.

5 июня президент отправил уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украину. В ночь с 6 на 7 июня они вернулись в Украину.