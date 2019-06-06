Грузия согласилась вернуть в Украину 10 детей задержанной украинки Сусляк - МИД

В то же время мать детей продолжают держать в следственном изоляторе в Грузии.

В результате переговоров между представителями Украины и Грузии, грузинская сторона согласилась вернуть в Украину 10 детей задержанной украинки Юлии Сусляк.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

В частности, дипломат заявил, что "10 малолетних детей-граждан Украины возвращаются из Грузии домой".

Читайте такжеУкраинская делегация планирует привезти домой десятерых детей арестованной в Грузии матери (видео)

Кирилич отметил, что возвращение детей стало возможным в результате проведения комплекса консульско-правовых мероприятий МИД и посольства Украины в Грузии, которые "стали базой для финального решения грузинской стороны по итогам переговоров в Тбилиси во главе с Уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой".

"А дома "даже дым сладок", поэтому возвращение детей в Украину - естественный в сложившейся ситуации шаг. В то же время консульская служба продолжает обеспечивать защиту прав матери этих малолетних детей, которую держат в следственном изоляторе в Грузии", - подчеркнул Кирилич.

Как сообщал УНИАН, в Грузии украинку Юлию Сусляк с 10 детьми задержали по подозрению в торговле детьми.

После задержания украинки ее детей разместили в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии.

Читайте такжеВ маске и цепях: Украина выдала Польше насильника-убийцу (фото, видео)

По словам первого заместителя председателя Национальной полиции – начальника уголовной полиции Вячеслава Аброськина, 19 апреля с территории России транзитом через Грузию в оккупированную Абхазию намеревалась выехать 37-летняя гражданка Украины вместе с 10 детьми (2008, 2013, 2014, 2017, 2018 годов рождения). Правоохранителям она пояснила, что четверо детей - ее родные, а другие рожденные в Украине с помощью репродуктивной медицины.

28 мая семья задержанной в Грузии украинки с 10 детьми призвала президента Украины Владимира Зеленского посодействовать в помощи.

4 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что вопрос относительно возврата в Украину 10 детей задержанной украинки сдвинулся «с мертвой точки».

По состоянию на 5 июня в Грузии длился процесс оформления необходимых документов для возвращения в Украину 10 детей задержанной Сусляк.

Вместе с Кулебой в Грузию отправилась группа представителей Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области во главе с руководителем службы по делам детей, который является уполномоченным лицом и имеет право сопровождать детей в Украину.