День дочери - как отметить и что подарить любимой дочери

Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи, а также сохранить теплыми отношения уже выросших девушек и их матерей.

День дочери, который отмечается ежегодно 25 апреля, замечательный семейный праздник, становящийся с каждым годом всё более популярным. Когда и где впервые начали праздновать День дочери, к сожалению, неизвестно. Однако он уже успел стать популярным семейным торжеством. Этот праздник призывает обратить внимание общества и государства на проблемы девочек-подростков и помочь им в самых разных жизненных вопросах, с которыми они сталкиваются.

Когда отмечают День дочери

В мировом праздничном календаре есть несколько дней, посвященных дочерям. Так, 12 января отмечается Международный день дочек. Также ЮНИСЕФ в свое время отвел последнее воскресенье сентября под день будущим продолжательницам рода.

В Украине больше прижился американский День Дочери, который традиционно празднуют 25 апреля. В этот день общество обращает пристальное внимание на трудности воспитания будущих женщин, сложности взаимоотношений в семье и прочие проблемы. В семьях же принято собираться за общим столом на праздничный ужин.

История Дня дочери

Предположительно, День дочери был учрежден для того, чтобы обозначить важность дочерей для семьи, так как раньше, к сожалению, рождение девочки считалось постыдным и даже неудачным.

День Дочери стал органичным дополнением к череде «семейных» праздников: Дню отца, Дню матери и обрел интересный социальный характер. В этот праздник общественное внимание направляется на проблемы адаптации подростков, их взаимодействие друг с другом и с близкими. Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи, а также сохранить теплыми отношения уже выросших девушек и их матерей.

Как отмечают День Дочери

Разные народы по-разному отмечают День дочери. Во многих городах устраивают конференции, семинары и другие мероприятия, направленные на решение проблем современной молодежи и детей. После их посещения родители часто меняют отношение к семейным ценностям, начинают по-другому воспитывать потомков и проявлять к ним любовь. На подобных мероприятиях часто поднимается вопрос важности женщины не только как матери, но и успешного человека.

Достижение целей во многом зависит от воспитания, поэтому для родителей организовывают обучающие уроки, проводят обсуждения на круглых столах. На них обычно делятся секретами хорошего воспитания, рассказывают истории успешных женщин – актрис, политиков, дипломатов, предпринимателей, ученых и др.

В некоторых городах поздравляют девочек и девушек, устраивая спортивные состязания, конкурсы красоты и танцевальные соревнования; проводят концерты с участием местных коллективов и звезд; делают интересные экскурсии на различные тематики.

Как поздравить дочку

Презент любимой дочке в этот праздник не должен быть слишком дорогим, он должен нести в себе что-то памятное и проявлять собой всю вашу любовь к долгожданному чаду.

Если ваша дочка еще маленькая, вы можете купить ей куклу или недорогой тематический набор, который предоставит ей возможность поиграть и проявить себя в какой-то профессии. Подарите дочке посудку, утюжок или комплект маленького стилиста. Малышек постарше можно поздравлять, подарив наборы для творчества.

К школьницам потребуется найти иной подход. Кому-то понравятся наборы для вышивания или создания витражей, кому-то потребуется купить давно желанную энциклопедию или книгу популярного автора. Также вы можете подарить набор шахмат, трафареты для раскрашивания одежды или картину по номерам.

Подросткам угодить сложно, поэтому лучшим вариантом провести время с взрослеющей дочерью будет шоппинг. Отправьтесь вместе в торговый центр и купите уже ей давно желанную футболку или толстовку, или сходите на киносеанс.

Подросшим дочерям уже не так важны подарки, им требуется внимание мамы, особенно, если жизненные обстоятельства развели вас по разным домам. День дочери в таких случаях - веский повод собраться за семейным столом, чтобы пересмотреть фотографии и вспомнить забавные случаи из жизни.

Поздравления с Днем дочери

Доченька родная, милая кровинка,

Мы тебе отдали сердца половинку.

Будь всегда счастливой, доброй и простой,

Искренней и честной, с любящей душой.

Пусть не гаснут в сердце вера и любовь,

Мир такой чудесный будет пред собой.

Коль дорога жизни будет нелегка,

Знай, что рядом наша твердая рука!

***

Самой нежной и любимой

В этот день хотим сказать:

Будь всегда такой красивой,

Чтобы глаз не оторвать!

С праздником тебя родная,

Любим очень мы тебя,

Ты одна у нас такая,

Наше нежное дитя.

***

Доченька любимая моя,

Поздравляю с праздником тебя!

И желаю в жизни твоей личной,

Чтобы счастье было безграничным.

Чтоб удача за руку водила

И во всех делах благоволила.

Красоты, любви и понимания.

От мужчин — подарков и внимания.

От коллег — заботы, уважения.

На работе — премий, повышения.

Чтоб сбылись заветные мечты,

Пусть всё будет так, как хочешь ты!