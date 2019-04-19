Регина Тодоренко впервые показала лицо сына (фото)

Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой.

Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов впервые стали родителями.

Счастливые родители стараются не показывать лицо своего первенца, ограничиваясь съемками детской комнаты. Все это время зрители могли видеть только кроватку, у которой звезды исполняли колыбельные песни. Однако телеведущая, наконец, решила показать редкий снимок малыша. В кадре массажистка выполняет процедуру ребенку. Новорожденного почти не видно, зато огромный портрет семьи за спиной рассекретил лицо маленького Михаила, пишет "СтарХит".

Как сообщал УНИАН, Волочкова опозорилась на прощальном концерте Аллы Пугачевой.