цей матеріал доступний українською

Регина Тодоренко впервые показала лицо сына (фото)

08:50, 19 апреля 2019
Общество
319 0
Телеведущая, наконец, решила показать редкий снимок малыша / фото Instagram

Счастливые родители стараются не показывать лицо своего первенца, ограничиваясь съемками детской комнаты. Все это время зрители могли видеть только кроватку, у которой звезды исполняли колыбельные песни. Однако телеведущая, наконец, решила показать редкий снимок малыша. В кадре массажистка выполняет процедуру ребенку. Новорожденного почти не видно, зато огромный портрет семьи за спиной рассекретил лицо маленького Михаила, пишет "СтарХит".

скриншот

Как сообщал УНИАН, Волочкова опозорилась на прощальном концерте Аллы Пугачевой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ведущая