"Как пошло!": Волочкова опозорилась на прощальном концерте Аллы Пугачевой (видео)

Волочкова не удержалась от того, чтобы продемонстрировать всем свой шпагат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Апр 2019 в 4:47 PDT

Российская певица Алла Пугачева,17 апреля дала в Кремлевском дворце грандиозный сольный концерт в честь своего юбилея.

Во время исполнения новой песни "Счастье напоказ", к Пугачевой на сцену неожиданно поднялась скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, и в брючном костюме дважды села на шпагат. Видео с вечера на своей странице в Instagram поделилась сама балерина.

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"Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только, как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли "королевы шпагата", - похвасталась балерина.

Подписчики Волочковой назвали ее выход на сцену "ложкой дегтя в концерте", и всячески раскритиковали ее за похабное выступление.

"Почему стыдно мне?", "Парад уродов", "Мне одной кажется, что ее позвали, чтобы поржать?", "И тут позорище одно, как Алла вообще такое допустила? Ужас, пипец", "Ложка дегтя прям в этом концерте", "Как это пошло! Достигла своего апогея!", - писали юзеры.

Как сообщал УНИАН, в сети разгорелся скандал из-за прощального концерта Пугачевой в Кремле.