Умер работавший на Одесской киностудии знаменитый режиссер Марлен Хуциев

16 марта стало известно, что его госпитализировали в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве.

Режиссер Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

16 марта стало известно, что его госпитализировали в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве.

Время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.

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Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе. В 1952 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал на Одесской киностудии, киностудии имени Горького и на «Мосфильме».

Хуциев известен как автор таких советских фильмов, как «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Был месяц май», «Бесконечность». В 2019 году был запланирован выход его новой картины «Невечерняя».

Режиссер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, орденом Дружбы, государственной премией РФ. Лауреат кинофестивалей в Венеции, Риме, Праге, Берлине, Сочи. Народный артист СССР.