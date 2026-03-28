'Был очень строгим': сын известного актера Довженко рассказал об отношениях с отцом

Сын известного украинского актера Вячеслава Довженко Иван, который и сам уже снялся в нескольких фильмах, рассказал о вкладе звездных родителей в свою карьеру. Мать молодого актера Ксения Баши-Довженко - тоже актриса.

"Мои отношения с мамой прекрасны. На самом деле, она не пыталась воспитывать из меня актера. Я воспринимаю свою маму как мою родную маму, а не как актрису. Что касается актерского, то оно все приобретается с опытом. Мама в меня многое вложила как в будущего человека: как быть человечным, честным, справедливым, вести себя, как настоящий мужчина. А все, что касается актерского: есть университет, есть уже определенный опыт. Мы не живем в такой реальности, что мы - актеры, и это наша единственная тема общения", - отметил он в интервью Blik.ua.

Иван признался, что его начинает раздражать слово "династия":

"Мне кажется, что в меня вкладывали не как в будущего актера. У нас с родителями все было условлено конкретно. Все ошибки должен сделать сам, все должно пройти самостоятельно. Все неудачи, неутверждение на роль или утверждение, все застои в профессии или большую загруженность".

Говоря об отце, известном актере Вячеславе Довженко, Иван заявил:

"Папа обычно был очень строгим. Я редко у него даже что-нибудь спрашивал. Настолько, что мы не обсуждали, как я сейчас отыграл, как провел сцену и так далее. Я должен сам это узнать, сам это понять. Были случаи, когда он спрашивал, и он всегда объяснял. Это было в университете. На съемочном этапе "Мавки" мы ни разу не говорили о наших работах. Не общались по этой теме. А уж когда вышел фильм, я очень загнался. Думал, Боже, мне многое не нравится, конец. И отец мне тогда позвонил. Сказал, что очень мною гордится, что я великий молодец. И я такой: ого, спасибо. То есть от него редко можно услышать похвалу. Он никогда так страшно не ругает, но и похвалить редко может. Мне это было очень ценно, гордость распирала".

