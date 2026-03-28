'Я долго молчал': группа 'Бумбокс' и Тина Кароль попали в громкий скандал

Саунд-продюсер обвинил артистов в присвоении чужого.

Украинский музыкант и саунд-продюсер Олег Аджикаев заявил о конфликте с группой "Бумбокс" и певицей Тиной Кароль, из-за которого часть песен альбома "Тайный код: Рубикон" исчезли с платформ.

"Без суда не получится разобраться…", - написал он в соцсети Threads.

По словам Аджикаева, он - соавтор большинства треков "Рубикона" и саунд-продюсер всего альбома, а свою долю за это не получает.

Видео дня

"Ирония ситуации в том, что музыку создаешь вместе, а когда доходит до денег, вдруг становится сложно найти даже базовую прозрачность. Как соавтор, я не получил ни понятной отчетности, ни надлежащих выплат за использование этих произведений. Это не история об обиде. Это история о том, как используется чужая работа и как автор остается без ответа на простой вопрос: где его доля. Именно из-за этого конфликта использование части треков сейчас остановлено, и они недоступны на платформах", - написал он.

Аджикаев пообещал публично показать всю историю с документами и фактами, переписки с командой лидера группы Андрея Хлывнюка и певицы Тины Кароль, которая исполнила с "Бумбоксом" одну из песен ("Безодня").

"Оказалось, мошенничество не только на уровне авторов и артистов, но и на уровне организации управления авторскими правами непосредственно… Я очень долго молчал и пробовал решить вопрос цивилизованно, я обязательно обнародую все юридические переписки, запросы и ответы… Обнаружена схема, как присваивают чужое… Сами методы травли, давления, манипуляций, лжи, как вводят в заблуждение и какими схемами оправдывают свои махинации… я не один такой, просто большинство молчат", - добавил Аджикаев.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк заявлял, что прибыль, которую приносят ему песни, тратится на войну.

